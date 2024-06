„Atunci ar fi o încununare a calităţii jucătorilor!”-Cum vede Gică Popescu calificarea României la EURO 2024!

Gică Popescu a vorbit despre naționala României, care va debuta în curând la EURO 2024.

Fostul mare internațional român a vorbit despre turneul final. Iată ce a avut de comentat pe seama „tricolorilor”.

„Atunci ar fi o încununare a calităţii jucătorilor!”

„Ştiţi bine ce poziţie am avut de-a lungul preliminariilor, am crezut că am avut rezultate care au avut la bază foarte mult noroc, am crezut că puteam juca mult mai bine.

Ezit să fac comentarii legate de capacitatea lui Edi de a conduce acest grup. Eu cred că a făcut un lucru forte bun, calificând echipa fără să piardă niciun meci, lăsând la o parte toate circumstanţele cu cele două echipe aflate în război.

E o calificare fără să pierzi un meci, lucrul acesta este lăudabil. Eu sper să continue şirul rezultatelor la turneul final, pentru că rămâne o calificare izolată dacă nu ieşim din grupe cel puţin. Atunci ar fi o încununare a calităţii jucătorilor. Ar fi o continuitate în ceea ce înseamnă rezultatele, ar fi extrem de important pentru moralul lor, pentru spectatorii care iubesc echipa naţională şi sunt 22 de milioane care fac acest lucru”, a transmis Gică Popescu, conform celor de la AS.ro.