Au venit degeaba! Ei sunt primii care pleacă de la FCSB. Gigi Becali le-a decis deja soarta

Gigi Becali nu renunță la politica sa de îndepărtare a noilor transferuri care nu confirmă încă de la primele meciuri.

Iar anul 2021 nu face excepție. După ce au ajuns în această vară la vicecampioana României, Zdenek Ondrasek și Stipe Vucur se află deja pe lista neagră a patronului echipei roș-albastre. Primul a debutat pentru FCSB la Botoșani, însă prestația lui nu l-a convins pe omul cu banii din Pipera care s-a exprimat încă de pe atunci î privința șanselor ca atacantul să continue la trupa din Berceni.

La partida cu Șahter Karagandy cehul nu a evoluat deloc, deși la pauză Dinu Todoran a trimis în teren doi puști, unul de 18 și altul de 17 ani. Mai mult, Vucur apărătorul adus cu surle și trâmbițe la FCSB nu are nici el o imagine mai bună. El nu a prins nici măcar lotul pentru confruntarea de debut a vicecampioanei în Conference League din acest sezon. Iar Gigi Becali nu s-a ascuns în privința șanselor pe care cei doi le au pentru a rămâne să joace în tricoul roș-albastru.

„Nu mi-a plăcut alea 40 de minute, dar o să-l mai verificăm pe Ondrasek. După 3-4 meciuri, spun adio dacă e cazul. Dacă nu poți să faci față la FCSB, e presiune. Eu ce să-i fac? Are contract pe un an, n-am probleme cu el. Își ia banii, la revedere! Și Vucur are contract pe un an. Nu o să mai vedeți a două situație Stan (n.r. – Alexandru Stan). Să joace un meci și să ia bani patru ani”, a transmis Gigi Becali la Pro X.