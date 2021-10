Aurel Țicleanu surprinde: ”Nu mi-a ars de meci”. Din ce motiv nu s-a uitat la derby-ul Băniei

Fosta mare glorie a Craiovei Maxima a dezvăluit că nu a urmărit duelul așteptat de toată Bănia, încheiat cu scorul de 2-0 pentru echipa condusă de Mihai Rotaru!

Aurel Țicleanu a mărturisit că nu a privit derby-ul de aseară, din cauza faptului că a fost depistat cu COVID-19 zilele trecute și nu s-a simțit prea bine. Fostul mare jucător a declarat că a avut mai multe simptome specifice virusului, inclusiv probleme de respirație, care nu îi dau pace nici în prezent.

”Nu mi-a ars de meci pentru că de două zile am fost depistat pozitiv cu COVID şi din păcate pot spune că am trecut prin toate simptoamele. Am avut chiar problemă de respiraţie, nici acum nu sunt foarte bine. Aşa că vă rog să mă înţelegeţi că nu pot comenta nimic despre această partidă”, a declarat Aurel Ţicleanu, potrivit Telekom Sport.

Ce spunea Aurel Țicleanu despre situația echipelor de fotbal din Craiova

„Eu asta spun, nu abandonati si primiti FC-ul acasa la Craiova pentru ca poarta numele orasului,se numeste FC Universitatea Craiova si trebuie sa joace in Craiova, iar CS-ului mult success. In rest las suporterilor libertatea de a se exprima cum doresc, iar convingerile mele vi le-am exprimat aici. Cu respectul pe care l-am aratata intotdeauna oltenilor mei si fanilor Stiintei va doresc tot binele din lume si sa ne revedem sanatosi!„, spunea Ţicleanu, în anul 2013, pe pagina sa de Facebook.