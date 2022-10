Aurelian Chițu iese la atac: „Așa joci când vrei să lucrezi un antrenor?” – Ce a spus jucătorul oltenilor despre plecarea lui Croitoru!

Marius Croitoru a plecat de la FCU Craiova după ce a fost învins pe teren propriu de Chindia Târgoviște (0-1). Aurelian Chițu, jucătorul oltenilor, a vorbit despre zvonurile potrivit cărora jucătorii l-ar fi lucrat pe tehnician.

Mai exact, Chițu a declarat categoric că nu a fost vorba despre un asemenea scenariu la echipă. Iată ce a spus Aurelian Chițu.

„Nici nu știu ce ar trebui să fac ca să «lucrez» antrenorii…”

„Cum e posibil ca în situația mea, venit la echipă de trei luni, cu două meciuri jucate… să lucrez eu un antrenor? Cum aș putea face asta? Adică… mi se pare aiurea rău să-ți bați joc de niște oameni spunând asta. E păcat.

Eu chiar am avut o relație OK cu Marius (n.r. – Croitoru). A, că ne mai contraziceam pe la antrenamente… asta e cu totul altceva! Crezi că dacă el ar fi simțit că vreau să-l ‘lucrez’ pe el, m-ar mai fi băgat să joc ieri? A fost 0-0 la pauză, eu nu am greșit o pasă! Am avut 12 mingi atinse, nu am greșit niciuna, am avut procentaj 100% (n.r. raportul InStat confirmă cifrele lui Chițu). Așa joci când vrei să lucrezi un antrenor?

Într-adevăr, n-am avut realizări pe faza ofensivă, corect, am făcut cu toții un meci foarte slab, asta a văzut toată lumea. Dar până la a «lucra» noi antrenorii… ce naiba e asta? Nici nu știu ce ar trebui să fac ca să «lucrez» antrenorii… să intri în teren și să nu joci sau cum? Eu am crescut într-un mediu bun, n-am fost învățat cu chestii din astea”, a declarat Aurelian Chițu, pentru GSP.

În acest moment, FCU Craiova ocupă locul 11 în clasament, cu 15 puncte după 13 etape.