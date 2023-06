Australienii fac plecăciuni în fața lui David Popovici: „Este un Messi al înotului”

Antrenorul australian Brett Hawke consideră că ro0mânul David Popovici este Lionel Messi al înotului.

„David Popovici este un Messi al înotului”, susține antrenorul australian Brett Hawke

Hawke, dublu medaliat cu argint la CM, în 1995 și 2002, a fost antrenorul brazilianului Cesar Cielo, care în 2009 a stabilit record mondial la 100m, cu performanța de 46,91 secunde. 13 ani mai târziu, Popovici înota distanța, în finala CM de la Roma, în 46,86.

„Cred că este incitant faptul că există foarte multe talente tinere în lume, în acest moment. Leon Marchand, Summer McIntosh, David Popovici. Sunt foarte maturi, e chiar surprinzător nivelul de maturitate pe care-l au acești sportivi.

Messi are competiție, Cristiano Ronaldo are competiție. Când spun că Popovici este un Messi al natației, nu înseamnă că îi cred mai slabi pe ceilalți înotători. David are competiție, iar în orice zi, aceștia îl pot învinge. Ceea ce vreau să spun, când îl compar pe el cu Messi, este că el are acel ceva unic, special, ca și Leo”, a declarat australianul pentru iAMSPORT.ro.

Brett Hawke a aflat secretul lui David Popovici de la antrenamente

Antrenorul este încântat de ionformațiile pe care le află despre campionul român. „Ceea ce face David la antrenament nu este unic. Are un antrenor fantastic, nu mă înțelege greșit, dar ceea ce fac ei extrem de bine este că se ocupă de fiecare aspect al vieții sale.

Nu se preocupă doar de lucrurile din bazin. David a și spus că e important să aibă o echipă de oameni în jurul său care să-l facă să se simtă în siguranță. Are antrenorul, părinții, fizioterapeutul, oameni în cercul său care îi permit să aibă liniștea de a performa la nivelul său cel mai bun. Acesta e secretul”, consideră el.

Hawke anticipează ce se va întâmpla în 2024, la Jocurile Olmpice de la Paris. „Indiferent de ceea ce se întâmplă la mondialele de anul acesta, cred că este principalul candidat la aurul olimpic.

Cred că David are ocazia lui Messi de la mondialul de fotbal, și anume să-și demonstreze măreția. Toată lumea știe cât de talent este. Dar cred că va trebui un rezultat bun la Paris ca noi să fim martori acelui lucru unic pe care-l are.

Auzim cuvintele pe care David le folosește des. Răbdare, rațiune, grijă, respect față de sportul pe care-l faci. Cred că puștii care aud asta, apoi văd performanțele lui, pot aplica acest mod de a fi în viața lor.

Așa că învață de mici, se adaptează și astfel apar și rezultate. Deci, da, David poate fi un reper, iar el cred că își ia acest rol în serios de acum”, a mai spus el.

Campionatul Mondial din acest an de la Fukuoka are loc între 14 și 30 iulie, iar Jocurile Olimpice de la paris au loc între 26 iulie și 11 august.