Avertismentul lui Andrei Prepeliță înainte de meciul cu FC U Craiova 1948! Care e atuul antrenorului de la FC Argeș

Echipa de fotbal FC Argeş întâlneşte, vineri, de la ora 21:30, pe Stadionul Nicolae Dobrin din Piteşti, formaţia FCU Craiova 1948, în Etapa a 5-a din Superligă.

Andrei Prepeliță vrea ca FC Argeș să obțină a treia victorie pe teren propriu în Superligă

Antrenorul gazdelor, Andrei Prepeliţă, speră ca formaţia sa să câştige, pentru a respecta tradiția de pe teren propriu în acest sezon, victorii cu UTA (2-0) şi “U” Cluj-Napoca (3-1).

„Am reuşit până acum să câştigăm pe teren propriu, sper să reuşim şi în acest meci, deşi întâlnim o echipă bună.

FCU Craiova a obţinut două rezultate bune împotriva campioanei şi vicecampioanei de anul trecut. Sunt bine organizaţi, au o forţă ofensivă bună, dar i-am analizat şi sper eu să ne impunem.

Iar apoi îmi doresc să începem să aducem puncte şi din deplasare”, a afirmat tehnicianul.

„Din iarnă, ei au câştigat omogenitate, iar acum formează o echipă solidă. Într-adevăr, jocul lor se baza pe Bauza (n.r. – mijlocaşul Juan Bauza, în prezent accidentat), dar au un lot bine structurat.

A intrat şi Iancu la ei, deci au un lot bun. Croitoru este un antrenor care a avut rezultate la Botoşani. Eu cu el ne-am duelat sezonul trecut şi am avut câştig de cauză. Acum însă situaţia este alta, el e la o echipă nouă.

Noi cred că am arătat bine şi cu Rapid în ultima etapă, însă am făcut câteva erori neforţate care au dus la golurile lor. A fost foarte frustrantă înfrângerea pentru noi pentru că am simţit că se putea mai mult.

Însă am analizat ce am greşit şi jucătorii trebuie să înţeleagă şi să nu mai repete acele erori”, a adăugat Andrei Prepeliţă.

Andrei Tofan vrea să vadă în tribune cât mai mulți suporteri ai lui FC Argeș

La rândul lui, fundașul Andrei Tofan a declarat că aşteaptă un număr cât mai mare de suporteri la acest meci. „Până acum am practicat un fotbal bun spun eu. Poate doar repriza a doua cu Sepsi şi cea de-a doua cu Rapid nu prea ne-a mers jocul, dar în rest am evoluat bine.

Se poate vorbi şi de lipsa de omogenitate, însă noi încercăm să îi integrăm cât mai bine pe jucătorii care au venit. Îi aşteptăm alături de noi la acest meci şi pe suporteri. La meciurile anterioare au venit în număr mare, sper să o facă şi vineri”, a spus Tofan.

Dacă pe teren propriu FC Argeș a obținut 6 puncte în 2 etape, în deplasare nu a câștigat niciunul. În runda a doua a cedat clar la Sfântu Gheorghe, cu Sepsi, 0-2, iar în etapa precedentă a fost înjvinsă în Giulești, de Rapid, cu 1-2.