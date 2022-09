Avertismentul lui Florin Prunea pentru Edi Iordănescu: ”Să nu înceapă să semene cu cei de la FRF!”

Florin Prunea a criticat actuala conducere de la FRF, după ultimele rezultate ale României. El i-a oferit și un sfat lui Edi Iordănescu.

”Sunt unul dintre oamenii care cred în Edi Iordănescu, l-am susținut tot timpul. A reușit să facă rezultate la echipele de club. Mi-a părut rău când am văzut că a acceptat oferta a șaptea, că el a fost a șaptea soluție pentru echipa națională.

Este bine că se continuă cu Edi Iordănescu. Altfel, începea iar un circ. Îi luau pe toți la rând, să-și facă imagine pe spatele lor.

Totuși, este un obiectiv ratat. Pentru mine, meciul cu Bosnia este neconcludent. Dar cu siguranță am văzut un pas înainte.

I-aș da un sfat lui Edi Iordănescu. Să rămână același băiat serios, să nu înceapă să semene cu cei de la FRF. Am văzut că a început să atace presa, în dreapta și în stânga. El are o imagine de antrenor serios, nu are nevoie de așa ceva”, a spus Florin Prunea, pentru ProSport.