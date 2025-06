Avertismentul lui Gâlcă după ce a fost prezentat la Rapid: „Nu ne aflăm aici doar ca să ne calificăm în cupele europene”

Noul antrenor al echipei de fotbal Rapid, Costel Gâlcă, a afirmat, luni, într-o conferință de presă în care a fost prezentat oficial că nu ascunde faptul că își dorește câștigarea titlului în Superliga României, precizând că nu a preluat acest post doar pentru a califica formația giuleșteană în cupele europene.

Gâlcă nu va înjura altă echipă și nici nu va săruta emblema clubului Rapid

‘Vrem să ne calificăm în cupele europene, vrem o cupă a României, nu ascund acest lucru, și, de ce nu, campionatul, pentru că nu ne aflăm aici doar ca să ne calificăm în cupele europene. În general sunt două-trei echipe care se luptă la campionat, dar în fiecare an e o echipă care surprinde. Acum sperăm ca noi să fim echipa aia care să surprindă și care să lupte pentru așa ceva. Bineînțeles că nu va fi ușor. Sunt conștient de asta dar și ambiția mea este mare, îmi doresc să reușesc în România, mai ales cu un club cum este Rapid, care își dorește, și nu numai prin vorbe, ci prin fapte’, a declarat Costel Gâlcă.

‘Sunt bucuros că fac parte din acest club și îmi doresc ca acest an să fie unul foarte bun, cu satisfacții, și cu toții să ne bucurăm pentru acest an. Bineînțeles că știam bine liga românească, cunoșteam jucătorii Rapidului, avem jucători foarte buni, tineri, de viitor, și îmi doresc ca mulți dintre ei să ajungă la echipa națională. Îmi doresc să creăm o coeziune între suporteri și echipă prin jocul nostru. Mie îmi place să mă impun, să am un joc ofensiv, să am o echipă care să poată să facă pressing, cu intensitate pentru că ăsta este fotbalul modern. Echipa trebuie să joace ofensivă, să își impună jocul și mai ales pe teren propriu, pentru că trebuie să ne conectăm cu suportării noștri. Ei dau totul transmit prin sprijinul lor multă energie, timp de 90 de minute. Trebuie să ne câștigăm meciurile, să fim o echipă cu pedigree ca să zic așa’, a completat tehnicianul.

Costel Gâlcă le-a transmis suporterilor să nu îi ceară să înjure altă echipă sau să sărute emblema clubului Rapid, pentru că nu o va face: ‘Știu că suporterii reacționează în funcție de rezultat și cu siguranță dacă le vom da rezultate pozitive ei vor fi alături de echipă. Nu spun alături de mine, dar alături de echipă. Nu știu dacă va conta trecutul meu stelist, dar eu cred că în viața mea de sportiv am vorbit cu respect față de celelalte cluburi, indiferent ce echipă a fost și ce jucători. Rapid a demonstrat prin investițiile pe care le-a făcut că vrea să revină la trofeele pe care le-a câștigat în trecut și trebuie să ne gândim și la acest lucru, presiunea va exista tot timpul. Suporterii să nu îmi ceară să sărut steagul sau să înjur altă echipă, pentru că nu o voi face. Pentru că nu demonstrez nimic cu acest lucru. Categoric’.

În ceea ce privește lotul de jucători, Gâlcă spune că prioritate vor avea jucătorii care sunt sub contract acum cu Rapid, care vor trebui să se adapteze la stilul său, precizând totodată că mai are nevoie de un atacant și de un fundaș central.

‘Sunt câteva poziții care trebuie acoperite, însă nu ne-am hotărât în acest sens. Ne așteptăm ca jucătorii pe care îi avem la dispoziție să răspundă foarte bine. Eu nu sunt adeptul marilor schimbări, știm cu toții că dacă aducem mulți jucători, sunt greu de integrat. Sunt 27 de jucători la reunirea lotului, e important pentru noi să îi integrăm cât mai bine. Pentru că ei sunt prima opțiune pentru noi. Mi-ar mai trebui un atacant. Din punctul meu de vedere este foarte important pentru noi să creeze concurență pentru Burmaz și Koljic și apoi un fundaș central e foarte important pentru noi. Mai sunt câteva poziții de acoperit, dar așa cum am spus, prima opțiune sunt jucătorii pe care îi avem. Sunt mulți atacanți care îmi plac dar sunt scumpi, acum depinde și de club. Sunt jucători tineri importanți, dar care au oferte din câte știu eu de la cluburi din afara țării’, a mai spus Gâlcă, tehnicianul lăudând jocul prestat de Rapid în sezonul trecul sub conducerea lui Marius Șumudică, care ‘din păcate în play-off nu a mai avut aceeași constanță’.

Tehnicianul Constantin Gâlcă, ultima oară la Universitatea Craiova, este noul antrenor al echipei de fotbal FC Rapid, el semnând un contract valabil până în vara anului 2027, a anunțat, marți, gruparea giuleșteană pe site-ul său oficial.

Constantin Gâlcă îl înlocuiește în funcție pe Marius Șumudică, antrenor care și-a reziliat de comun acord contractul la 20 mai. În ultimul meci al sezonului, Rapid a fost condusă ca interimar de antrenorul echipei de tineret a clubului, Octavian Chihaia.

Gâlcă este liber de contract din 21 ianuarie când împreună cu conducerea clubului Universitatea Craiova a decis de comun acord încetarea raporturilor contractuale.

În vârstă de 53 de ani, Constantin Gâlcă a mai antrenat în trecut echipele FCSB, Espanyol, Al-Taawoun, Al-Fayha, Vejle BK, Al-Hazem și Radomiak Radom. El are în palmares un titlu de campion al României, Cupa României și Cupa Ligii, toate cu FCSB.