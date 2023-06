Avertismentul lui Ovidiu Burcă înaintea returului cu FC Argeș! Care este visul antrenorului dinamovist

Dinamo joacă mâine returul cu FC Argeș în barajul pentru Superligă, dar antrenorul Ovidiu Burcă se gândește la câștigarea titlului.

Ovidiu Burcă vrea ca Dinamo să arate în returul cu FC Argeș cea mai bună versiune a ei

Echipa bucureșteană întâlnește FC Argeș, în deplasare. Meciul are loc la Moveni, de la ora 21:00, iar Dinamo se poate considera promovată în Superligă, după ce în tur s-a impus cu 6-1.

„Este, într-adevăr, un meci important pentru noi. Deși știu că toată lumea se gândește că această calificare este deja jucată, pentru noi va fi un meci extrem de dificil, tocmai prin prisma asta că toată lumea se gândește că zarurile sunt aruncate.

Întâlnim un adversar care este rănit în orgoliu, un adversar care vrea să arate că fața lui nu este cea din meciul tur, dar eu sunt convins că băieții sunt conștienți că am ajuns într-un moment pentru care am luptat foarte mult, am suferit foarte mult și sunt convins că mâine vor fi la potențialul lor maxim.

Sper să fie și ei conștienți de importanța momentului și să arătăm cea mai bună versiune a noastră”, a spus Ovidiu Burcă, la conferința de presă.

Ovidiu Burcă își dorește să câștige titlul cu Dinamo

Tehnicianul a anunțat că vrea să rămână la Dinamo pe termen lung. „Dacă sunt transferabil? Eu sunt un om statornic, care se atașează foarte mult. Nu mă văd în altă parte, am început aici un proiect frumos, în care cred cu toată ființa mea.

Visul meu cu Dinamo este de a câștiga campionatul și de a juca în cupele europene. La ce s-a întâmplat la acest club, erau mulți care nu vedeau o perspectivă. Clubul s-a chinuit mult în ultimii ani.

Starea asta de negativitate poate fi înțeleasă, dar pe noi nu ne motivează să le dăm palme oamenilor, doar să le contrazicem anumite opinii”, a mai spus Burcă.

La meciul din tur, care a avut loc luni, pe Arena Națională, Dinamo avea 4-0 la pauză, după golurile lui Bena (15), Larrucea (24), Pop (28) și Ghezali (41). După pauză au mai marcat Iglesias (56) și din nou Ghezali (62), respectiv, Zebic (55).