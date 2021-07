Baiaram a idenficat o nouă rivală a oltenilor în lupta pentru titlu: „Sper să câștigăm noi la final”

Craiova a început bine sezonul 2021-2022 cu succesul din Supercupa României, iar oltenii visează acum la un debut cu dreptul și în Liga 1.

Trupa lui Ouzounidis va întâlni FC Argeș în acest weekend, în prima etapă a noii ediții de campionat. Dacă altădată lupta pentru titlu era o afacere în trei, Baiaram vede în acest sezon alte două pretendente la supremație.

„O să fie un campionat foarte disputat, sperăm să ne batem la primul loc până în ultima etapă și sperăm să reușim să-l câștigăm. Ar trebui să aducem titlul după atâția ani, am așteptat atât de mult timp. Ar fi extraordinar. Sunt mai multe echipe cu care ne batem la campionat: CFR, FCSB, Sepsi, acum și Farul Constanța, care s-a întărit.

Sper să facem o figură frumoasă noi. E o echipă foarte bună CFR Cluj, cu jucători experimentați, au arătat în Europa că au valoare, dar mă bucur că am reușit să îi învingem în Supercupă. Fiecare meci e greu, important este să jucăm ce pregătim la antrenamente”, a fost comentariul lui Ștefan Baiaram după primul meci oficial al stagiunii.

Baiaram a fost surpriza juveților în sezonul precedent în care a bifat 31 de meciuri în Liga 1 în tricoul alb-albaștrilor. Acum el se recuperează de pe urma unei accidentări.

„Medical mă simt bine, dar fizic nu sunt la capacitate maximă. Mă bucur că am putut să joc fără să simt nimic. Și sper să pot juca cât mai mult pentru a ajunge la potențialul meu. Normal că mi-a părut rău că nu am putut juca în Supercupă, sper să mai am ocazia.

Va fi benefică această concurența din față, avem un lot foarte bun. Cei care sunt în formă și demonstează vor juca. Îmi doresc să am un sezon bun, nu neapărat să marchez, dar vreau să ajut echipa. Prin evoluțiile mele sper să și înscriu. Ar fi extraordinar să marchez din nou în Europa, dar să ne şi calificăm de această dată”, a încheiat mijlocașul de doar 18 ani.