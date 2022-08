Bancu știe de ce Craiova a pierdut cu Zoria Luhansk: ”Au venit mult mai bine montați!”

Universitatea Craiova a fost învinsă în prima manșă a turul 3 preliminar cu scorul de 0-1 de către Zoria Luhansk. La finalul meciului, Nicușor Bancu consideră a declarat că adversarii oltenilor au fost mai bine pregătiți fizic.

”Au venit mult mai bine montați!”

”Au avut o posesie foarte bună și ocazii mai mari. Îl felicit pe Lazar. A scos niște șuturi pe care scria gol. Am suferit mult când am avut mingea. Nu am putut face jocul pe care l-am pregătit. Trebuie să avem posesia, altfel e greu să marcăm.

Au venit mult mai bine montați, pozitivi. Nu am avut prospețime, iar acest lucru s-a văzut. Ei au văzut o prospețime mai mare. Jocul lor de pase ne-a făcut să nu ne apărăm foarte bine. Ne așteptam. La vizionare, Mister ne-a spus că sunt o echipă care pasează foarte bine. Nu credeam că suntem atât de buni. Au poftă de joc, nu au jucat de atât timp.

Sperăm să ne calificăm la retur. Sperăm ca noi să ne calificăm, avem șanse, jucăm acasă. Trebuie să intrăm altfel decât în meciul acesta. Nu reușim să marcăm. Am avut multe ocazii și în campionat. Marcăm prea puțin.

Trebuie să pregătim mai mult faza de atac și combinațiile și să marcăm mult mai mult. Va fi un meci dificil, sunt orgolii mari la mijloc. Suporterii așteaptă acest meci. Nu trebuie să pierdem”, a declarat Nicușor Bancu la finalul meciului.