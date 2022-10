Bănel Nicoliță a rememorat momentul când a semnat cu Steaua: „M-am dus în pantofi d-ăia întorși, în cămașă, cu geacă de piele, pantaloni de stofă!”

Bănel Nicoliță, fostul jucător de fotbal, a povestit recent momentul când a ajuns la Steaua. În ianuarie 2005, Bănel făcea pasul de la Poli Timișoara la echipa bucureșteană.

Se pare că Bănel a fost cu totul luat pe nepregătite. Fostul fotbalist s-a prezentat la echipă într-un mod nonconformist.

„M-am dus în pantofi d-ăia întorși, în cămașă, cu geacă de piele, pantaloni de stofă!”

„Eram la Brăila, într-o zi de 4 sau 5 ianuarie. Voiam să mă duc să mănânc ceva în centrul orașului. Când să plec, sună telefonul. „Am văzut la televizor că te ia Steaua”. Mă sunase un prieten. Am mâncat, tot îmi suna telefonul. Aveam un Motorola d-ăla mare de tot, se auzea în tot restaurantul când suna. Atunci m-a sunat prietenul meu Hussein Tekinalp, să merg repede la el.”, a declarat Bănel, pentru „Prietenii lui Ovidiu”

„Când am ajuns la fabrica lui Hussein, acolo era Mihai Stoica. „Salut, mă cunoști?”. „Normal că vă cunosc!”. „Uite, vrea și Mirel Rădoi să vorbească cu tine la telefon”. Îmi tremura mâna, nici nu știam ce să mai fac. Era Mirel Rădoi, căpitanul echipei! Eu stelist de mic copil. „Bănel, vin-o aici că o să fie bine, știi ce înseamnă Steaua”. „E visul meu! Nu cred așa ceva”. Mi-au întins contractul pe masă, „Bănele, ce mai vrei?!”. Am semnat, nici nu l-am citit. Nu știam nimic, pe ce bani, pe ce salariu, am fugit imediat de acolo.”, a mai spus Bănel, pentru sursa citată.

„Să vă povestesc ceva bestial, în premieră, de la vizita medicală! Nici nu știam cum să mă duc îmbrăcat. M-am dus în pantofi d-ăia întorși, în cămașă, cu geacă de piele, pantaloni de stofă. Am zis să mă duc frumos îmbrăcat, însă geaca era cu două numere mai mari. Era a fratelui meu. Când am ajuns acolo, toți erau în trening…”, a mai adăugat fostul fotbalist.

Bănel Nicoliță a bifat 263 de meciuri pentru Steaua/FCSB. A marcat 35 de goluri și a oferit 42 de pase de gol. În vara anului 2011 pleca în Franța, la AS Saint-Étienne.