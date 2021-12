Bănel Nicoliță a vorbit deschis despre „fuga” în America: „Parcă eram cel mai mare criminal!”

Fostul fotbalist a traversat o perioadă dificilă în ultima vreme, asta după ce și-a pierdut întreaga sa avere investind la clubul de fotbal din orașul său natal, Făurei!

Despre Bănel Nicoliță s-a scris că a fugit din România de teama cămătarilor și astfel ar fi hotărât să meargă peste Ocean pentru a câștiga bani. Cu toate acestea însă, fotbalistul în vârstă de 36 de ani a dezmințit toate aceste informații și a prezentat adevăratul motiv pentru care a luat decizia de a petrece câteva luni în SUA.

”S-au scris multe chestii care m-au deranjat. Parcă eram cel mai mare criminal! Știți bine că mi-am asumat dintotdeauna fiecare gest, am oferit explicații chiar și când a fost vorba despre familia mea.

Am trecut printr-un divorț, sunt și copiii la mijloc, am băgat mulți bani în echipa de la Făurei și, la un moment dat, am simțit nevoia unei schimbări. M-a sunat un prieten din State, unde am stat vreo două-trei luni.

Am traversat cea mai grea perioadă din viața mea, cu multe nereușite în plan personal și sportiv, m-au afectat mult, dar acum sunt mai bine. Am plecat de jos, știu ce înseamnă să-ți fie greu, dar mă simt un om foarte puternic”, a declarat Bănel Nicoliță, potrivit Playsport.