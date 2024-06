Bănel Nicoliță, despre naționala României la EURO 2024: „Asta vom face!”

Bănel Nicoliță a vorbit despre naționala României, care debutează la EURO 2024 luni, 17 iunie, contra Ucrainei.

Fostul internațional român are mare încredere în forța grupului creată de selecționerul Edi Iordănescu. Iată ce a transmis fostul mijlocaș înainte de primul meci de la turneul final.

„Asta vom face!”

„Băieții au șansa lor, sunt sigur că vor face față cu brio și că vor termina pe locul 2 în grupă. Chiar dacă întâlnim echipe puternice. Știu ce poate zice lumea: „Joci cu Ucraina, Bănele! Joci cu Belgia, Bănele! Cu Slovacia, care are jucători, bla, bla, bla”. Și noi am jucat cu Franța, și noi am jucat cu Italia și cred că erau mai mari atunci.

Edi Iordănescu a format un grup, o echipă o familie. Așa a reușit să termine pe primul loc grupa de calificare, peste Elveția. Dacă iei jucătorii lor și te uiți la ce echipe sunt, iar apoi te uiți unde joacă ai noștri, ai putea să zici că ne bat cu 10-15 la 0. Dacă iei fiecare jucător în parte.

Atunci, cum poți să-i bați tu? Să alergi mai mult decât ei, să-ți dorești mai mult decât ei, să fii mai focusat. Asta vom face și la Euro. Au fost mulți oameni care au zis că n-o să ne calificăm în grupa aia cu Elveția, dar iată că am terminat pe primul loc”, a transmis Bănel Nicoliță, citat de cei de la Sport.ro.