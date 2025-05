Bănel Nicoliță și Florin Gardoș, devastați la auzul veștii morții lui Radu Paligora: „Avea ofertă să plece la Abu Dhabi cu toată familia!”

Bănel Nicoliță și Florin Gardoș s-au arătat devastați la auzul veștii morții lui Radu Paligora, fostul medic de la FCSB.

Bănel Nicoliță a recunoscut că este afectat de deces și a anunțat că este alături de familia îndoliată: „Urez condoleanțe familiei, Dumnezeu să îl ierte! Îmi este foarte greu să vorbesc, a fost singurul om care m-a așteptat la gară când am venit cu trenul. El m-a luat, m-a dus la vizita medicală. El m-a văzut în costum, el a glumit și a spus ‘Unde mergem, avem un botez?’ A fost un om de milioane! Îmi este greu să vorbesc, am și lacrimi în ochi.

Era și glumeț, înainte de meciurile de Champions League ne lua la el și făcea caterincă. Era omul acela care sărea primul în ajutorul tău. Orice problemă pe care o aveai, în secunda 1 era în cameră la tine. Tu mergeai la dus și el te aștepta în cameră. Dacă te accidentai și mergeai la duș, el era deja la tine în cameră. Întreba ‘De ce ai nevoie, cu ce te pot ajuta?’

L-am avut până în 2011 la FCSB, pentru că după am plecat la Saint Etienne. E dureros! Vorbim de un om care nu mai există acum… Cred că ultima oară m-am întâlnit acum 2 ani cu el, era cu soția și m-am dus în prelungirea Ghencea să-mi iau fetele. Le-am lăsat în mașină și m-am dus la farmacie și era și el acolo. Am vorbit și era foarte bine, nu mi-a spus niciodată că are o problemă. M-a sunat Sorin Paraschiv dimineață și mi-a dat vestea asta.

Mi s-au tăiat picioarele… E greu, e foarte greu să vorbești despre un asemenea om, care a venit și m-a luat de la gară. Era foarte comic, a venit cu mașina și m-a luat, iar acum să vorbesc despre el… Îmi e foarte greu, sincer! Asta este viața, condoleanțe familiei, nu este un moment ușor. Cu siguranță vom fi la biserică, să vedem unde îl vor duce.”, a declarat la Fanatic.

Florin Gardoș știa despre problemele medicale ale lui Radu Paligora: „Am lucrat 4 ani cu el, 4 ani… Toți care am fost în generația aia petreceam mai mult timp între noi față de cum petreceam cu oricine altcineva. Erau cantonamente înainte și după meci. Într-un sezon în care aveai cupe europene, Cupa României… Eram non-stop la hotel împreună.

Nu mi-a venit să cred dimineață, deși știam de mai mult timp că are probleme. La un moment dat se simțea mai bine, era foarte pozitiv. Chiar a avut încredere că o să treacă, era încrezător că o să treacă, dar uite că, din păcate, nu a fost așa. A fost un om foarte, foarte bun, nu degeaba a fost la Steaua. După aia s-a dus în Arabia, a fost la Ludogoreț.

A fost un doctor care a profesat la nivel înalt la fotbal. La un moment dat avea o ofertă din Abu Dhabi și se gândea să se mute acolo cu familia. Soția lui Radu este medic stomatolog, foarte bună și doamna doctor. Nu cred că s-a mai dus din cauza asta, că era bolnav. A avut o ofertă să se mute cu toată familia la Abu Dhabi, a avut o ofertă de acolo. E un stil de viață foarte bun acolo.

Îmi pare tare rău de el. O să îmi vină să plâng dacă povestesc ce amintiri am cu el. Eram după un meci și nu jucasem. Obiceiul era ca cei care au fost titulari să meargă refacerea, iar cei care rămâneam trebuia să facem ceva în plus cu Tommy. A venit cu băiețelul lui, care avea 3-4 ani atunci, și a zis ‘Tati, uite fotbaliștii’, iar Radu a zis ‘Tati, fotbaliștii sunt la refacere, ei sunt jucătorii.’ Gluma a fost senzațională!”