Barcelona este în cursă pentru trei trofee, dar Gavi rămâne cu picioarele pe pământ: „Trebuie să fim realiști, nu suntem invincibili”

Mijlocașul echipei FC Barcelona, Gavi, spune că echipa sa nu trebuie să se considere invincibilă în ciuda faptului că se află în cursa pentru câștigarea atât La Liga, cât și Ligii Campionilor, Cupei Spaniei și Supercupei Spaniei, scrie AFP.

Antrenorul Hansi Flick a fost de acord cu declarațiile jucătorului

Declarația internaționalului spaniol a fost făcută înaintea partidei de miercuri seara, cu Borussia Dortmund, din prima manșă a sferturilor de finală ale Ligii Campionilor.

FC Barcelona este lider în La Liga și este singura echipă neînvinsă în 2025, având 18 victorii și patru remize.

‘Avem un sezon extraordinar, dar nu suntem invincibili. Ãsta este fotbalul, nu poți câștiga întotdeauna. Trebuie să luăm fiecare meci foarte serios și să știm de unde venim’, a spus Gavi.

El a adăugat: ‘Vom lua meci cu meci și vom încerca să dăm tot ce e mai bun’.

Antrenorul Hansi Flick a fost de acord cu declarațiile jucătorului său: ‘Întotdeauna am spus că avem dreptul să visăm, dar trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ. Trebuie să fim conștienți de faptul că ceea ce am realizat este rezultatul muncii grele și a unei pregătiri îndelungate. Nu vrem să ne oprim aici, vom vedea dacă mâine vom putea să dăm tot ce e mai bun din noi, așa cum am făcut în ultimele meciuri. Nu am pierdut încă niciun meci anul acesta și vrem să continuăm pe acest drum’.