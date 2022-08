Basarab Panduru îl distruge pe Bogdan Rusu, noul atacant de la FCSB: „Nu vine de la Juventus. Ce a jucat, unde a jucat?”

FCSB i-a transferat pe David Miculescu, de la UTA Arad, și pe Bogdan Rusu, de la Mioveni. Cei doi atacanți au fost prezentați oficial, urmând apoi să se alăture echipei.

Basarab Panduru, fostul internațional român, critică vehement transferul lui Bogdan Rusu, pe care nu îl consideră potrivit pentru aspirațiile FCSB-ului.

„Pentru cupele europene iei jucător de la Mioveni şi vrei să te califici…”

„Mă surprinde transferul lui Rusu. Nu ştiu dacă e titular, nu ştiu de ce l-au luat. Pentru cupele europene iei jucător de la Mioveni şi vrei să te califici. Lasă ce poţi lua. De luat poţi lua o grămadă. Dacă nu te califici, rişti milioane. Tu trebuie să iei unul și să iei milioane. Probabilitatea e mai mare să facă ceva un jucător pe care dai un milion.

Probabil că nici nu s-au gândit la un atacant, atât timp cât îl aveau pe Ianis Stoica acolo. Credeau că el va fi număr nouă şi acum şi-au dat seama că e o problemă acolo. Ei au luat ceva acolo ca să ia ceva, pentru că e destul de ieftin.

Rusu n-a jucat niciodată. Nu vine de la Juventus. Ce a jucat, unde a jucat? Mi se pare că e un risc enorm ca să bagi un jucător ca el. Că îl bagi 20-30 de minute… dar acum să-mi bagi un jucător de 33 de ani care a jucat toată viața la Liga 2? Poate să-ți iasă, dar ce probabilitate e să iasă? Mai degrabă poate să dea Coman gol, cred.



Eu cred că e riscant. Pe Miculescu îl văd să joace pentru că nu e Cordea. Cu amândoi cred că e riscant. Eu nu cred că joacă titular. Tu crezi că Dică, dacă era aici cu noi, expert, ar fi spus că e în regulă să joace amândoi titulari? El nu e obișnuit cu meciurile astea”, a declarat Basarab Panduru, pentru cei de la Orange Sport.

„Atâta timp cât joci la Steaua, e normal să fie așa!”

„Sunt bucuros că am ajuns la vârsta de 32 de ani să joc la Mioveni şi să fie interesate toate cele trei echipe la titlu an de an. Am vorbit cu domnul Becali şi chiar i-am promis că voi fi aici şi nu mai puteam schimba. Vorba e vorbă pentru mine şi aşa va fi mereu.

Eu cred că mă voi integra foarte bine pentru că sunt un jucător căruia îi place grupul, îi place să comunice cu toată lumea şi mă cunosc cu majoritatea jucătorilor din campionat. Da, aşa este, soţia şi copilul mă susţin la fiecare meci peste tot pe unde merg în ţară şi chiar au vrut să fie lângă mine acum.

Cred că e ok să joci cu presiune. Atâta timp cât joci la Steaua, e normal să fie presiune. Aşa, toţi am juca la echipele de la mijlocul clasamentului şi am juca fără presiune. Nu e vorba că nu fac faţă la presiune, o să îmi văd de treabă, o să joc, o să dau tot ce e mai bun pentru mine şi să ne îndeplinim obiectivele. Dacă se va apela la serviciile mele, joc şi miercuri, de ce nu”, a declarat Bogdan Rusu, la prezentarea sa.