Bayer Munchen: Thomas Tuchel va fi antrenorul echipei în sezonul viitor

Thomas Tuchel va fi antrenorul lui Bayern Munchen în sezonul viitor, a dat asigurări preşedintele clubului, Herbert Hainer, duminică, într-o conferinţă de presă, anunţând totodată revenirea lui Karl-Heinz Rummenigge la conducerea clubului.

„Suntem absolut convinşi de Thomas Tuchel. Este unul dintre cei mai buni antrenori din Europa şi a demonstrat acest lucru în diferitele sale funcţii”, a explicat Herbert Hainer, asigurând că nu există „niciun gând” de separare sau de plecare a lui Thomas Tuchel, care a sosit în Bavaria la sfârşitul lunii martie.

După victoria de sâmbătă după-amiază cu 2-1 în faţa celor de la Köln şi al unsprezecelea titlu consecutiv al clubului în Bundesliga, Thomas Tuchel a explicat: „În primul rând, eu sunt aici”. Această declaraţie a fost interpretată în unele media germane ca o posibilă plecare înainte de încheierea contractului său în vara anului 2025.

După ce tocmai a fost încoronată campioană a Germaniei pentru a 33-a oară în istoria sa, Bayern Munchen a reziliat contractele lui Hasan Salihamidzic, în calitate de director sportiv, şi Oliver Kahn, în calitate de preşedinte al consiliului de administraţie. Decizia de a se despărţi de aceste două figuri „istorice” a fost luată joi, în urma unor discuţii conduse de Herbert Hainer şi de preşedintele de onoare Uli Hoeness. În timp ce Salihamidzic a acceptat situaţia, schimbul a fost „foarte emoţionant” cu Kahn, potrivit lui Herbert Hainer.

„Nu am putut să ne despărţim pe cale amiabilă. Prin urmare, am convocat vineri o reuniune extraordinară a consiliului de supraveghere şi am decis să ne despărţim de Oliver Kahn şi că acesta nu va putea călători la Köln”, a explicat Hainer. Această decizie a fost anunţată vineri lui Thomas Tuchel. „A fost înţelegător şi am avut o discuţie foarte, foarte bună”, a adăugat preşedintele lui Bayern.

Herbert Hainer a explicat că Karl-Heinz Rummenigge, fostul preşedinte al consiliului de administraţie din 2002 până în 2021, care a renunţat la postul său în favoarea lui Kahn în vara anului 2021, se va alătura consiliului de supraveghere al clubului la următoarea şedinţă de marţi. Hainer a lăudat „meritele” lui Rummenigge, care este „foarte apreciat pe scena europeană”. Fostul vicepreşedinte al lui Bayern (1991-2002) este membru al Comitetului Executiv al UEFA, reprezentând Asociaţia Europeană a Cluburilor (ECA).

Una dintre primele sarcini ale consiliului de supraveghere al lui Bayern va fi găsirea unui succesor pentru Hasan Salihamidzic în funcţia de director sportiv, în timp ce funcţia de preşedinte al consiliului de administraţie i-a fost atribuită lui Jan-Christian Dreesen, anterior vicepreşedinte al consiliului însărcinat cu finanţele, pentru un mandat de doi ani.