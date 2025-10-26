Bayern München renunţă la revenirea lui Jerome Boateng, la presiunea suporterilor

Fostul fundaş Jerome Boateng nu se va alătura în cele din urmă echipei Bayern München pentru un stagiu de observare.

Jucătorul a fost condamnat pentru violenţă domestică

Retras de puţin peste o lună, fostul fundaş internaţional german, în vârstă de 37 de ani, urma să efectueze iniţial un stagiu sub îndrumarea fostului său coechipier Vincent Kompany, o perspectivă care nu a fost prea bine primită de suporterii clubului bavarez.

În timpul meciului împotriva Borussia Dortmund (câştigat de Bayern cu 2-1), mai multe bannere au fost afişate în tribune pentru a denunţa prezenţa lui Boateng, care nu mai este în graţiile suporterilor după ce a fost condamnat la o amendă de 1,2 milioane de euro pentru vătămare corporală asupra fostei sale partenere.

Posibilitatea revenirii lui Boateng la club a stârnit astfel un val de proteste, fanii considerând că acest lucru nu se potriveşte deloc cu valorile clubului.

Într-un comunicat publicat sâmbătă seara, Bayern München a anunţat, în urma unei discuţii cu fostul jucător, că stagiul nu va mai avea loc: „În urma unei discuţii constructive între FC Bayern şi Jérôme Boateng din această săptămână, s-a decis că Jérôme Boateng nu va efectua un stagiu de observare în cadrul clubului. Jérôme rămâne foarte ataşat de FC Bayern şi nu doreşte ca clubul să sufere prejudicii din cauza discuţiilor controversate actuale pe tema sa.”

La rândul său, Boateng a postat un mesaj pe reţelele sociale, explicând că un stagiu alături de Vincent Kompany nu mai era de actualitate. „Dragă Bayern, dragă Vincent, în urma discuţiilor recente despre persoana mea, am decis să mă concentrez pe licenţa (de antrenor) şi pe alte subiecte care îmi sunt dragi”, a spus el.

„Vă veţi putea concentra în totalitate pe teren şi pe obiectivul de a continua această serie impresionantă de 13 victorii consecutive”, a adăugat Boateng.