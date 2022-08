Becali a detaliat situația lui Tănase: ”Este un scandal al impresarilor!”

Florin Tănase a plecat în cele din urmă de la FCSB în această vară după 6 ani petrecuți la echipă. Vârful va semna în cele din urmă cu Al Jazira, din Emiratele Arabe Unite, și nu cu Shanghai Port, din China. Gigi Becali, patronul FCSB-ului, a vorbit despre situația lui Tănase și despre ce se va întâmpla cu el.

”Este un scandal al impresarilor în acest moment. E adevărat, am spus că noi am semnat, clubul adică, dar am făcut-o cu o firmă care să ne reprezinte în acest transfer și care trebuia să vină cu o ofertă.

Dar, nu ne-a mai convenit oferta chinezilor și ne-am reorientat.

Noi nu putem fi reclamați la FIFA în acest caz. Nu suntem în nicio culpă. Noi noi, nici Tase”, a declarat Gigi Becali, potrivit Digi Sport.