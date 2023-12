Becali a răbufnit după eșecul cu Oțelul: „Sunt un idiot!”

Echipa Oţelul Galaţi a învins duminică seara, în deplasare, scor 2-0, liderul din Superligă, echipa FCSB, într-un meci din etapa a 18-a.

După meci, Gigi Becali a oferit mai multe declarații în stilul caracteristic.

Omul de afaceri a vorbit despre ratarea transferului lui Ciprian Deac.

„Sunt un idiot, că nu îmi dau seama, că bă, dacă ăla e prost și nu îl vor ăia acolo, cum să fac eu acum, fac și eu ca Edi. Noi îi aruncam, îi lua el la echipa națională, până s-a deșteptat după aia și mi-a zis: ‘domnule, poate greșesc, dar nu o fac cu răutate. S-a smerit și s-a calificat de pe locul 1’.

Știți ce s-a întâmplat? El, MM, săracul, el are dreptate, doar că eu am fost încăpățânat. Acum vi le spun. S-a întâmplat o dată cu ăsta, cu Deac, când puteam să îl iau pe Deac cu 5.000 de euro salariu, nu l-am luat, atunci puteam să luăm toate… de atunci, pentru că MM, avea dreptate el, a ajuns și a luat toate titlurile Deac, nu am mai ascultat deloc de el, dar acum voi asculta.

Pentru că MM tot timpul îmi spune: ‘băi, Gigi, păi ăla nu a făcut acolo, îl țin ăia’, eu din cauză că a greșit atunci, i le scot de ani de zile în cap, dar acum… Nu știu cât le știe el, dar nu am mai ținut deloc cont de el pentru că a greșit-o cu Deac, l-am pedepsit. Dar acum mi-am dat seama. Stai, bă, puțin, trebuie să ascult, că are dreptate: ‘băi, Gigi, ce îl iei pe Rotariu? Băi, Gigi, ăla nu a mai jucat de atâta timp’, că el se uită, ‘în ultimele opt luni a jucat un meci, 14 minute. Băi, Gigi, păi adică noi suntem mai deștepți și ăia sunt proști?'”, a declarat Becali.