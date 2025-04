Becali a stabilit și i-a pus contractul pe masă fotbalistului: ”Atât îi dau salariu!”

Juri Cisotti a fost adus de la Oțelul Galați în iarna acestui an.

Pentru jucătorul italian, Gigi Becali a plătit 200. 000 de euro.

Jucătorul pare că s-a adaptat excelent la FCSB și a performant cu lejeritatea pe care o avea și la Galați.

Becali susține că Cisotti este cel mai bun fotbalist din Românie și l-a pus peste nume pe care a plătit sume grele cum sunt Bîrligea.

Recent, omul de afaceri a făcut un anunț important despre fotbalist.

Patronul FCSB susține că are de gând să îi ofere un salariu mai mare fotbalistului de la FCSB.

„Lui Cisotti am vrut să-i măresc acum, dar au zis că e bine. Să vedem. Dacă vom câştiga campionatul, trebuie să-i mărim, că e cel mai bun. Ăştia sunt invidioşi toţi că zic eu că e cel mai bun. Cum, domnule, e mai bun decât Olaru, Tănase şi Bîrligea? Da, mă, da! Toţi sunt invidioşi. Dacă e cel mai bun.

Vreo 15.000 mi se pare că are. 17-18.000 îi fac, nu ştiu, vedem. Bă, este cel mai bun. Să furi mingea portarului şi să dai gol, îţi dai seama? Cum să joci inteligent aşa încât să vii s-o bagi cu latul în poartă? Nu ai văzut că atunci când preia mingea, pe sus, el nu ştiu cum o preia pe vârful bocancului şi o preia pe poziţie viitoare, driblează şi rămâne mingea la el. Cât de schilod este, dar tot parcă are mai multă forţă, rămâne mingea la el”, a declarat Gigi Becali, la Fanatik.