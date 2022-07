Becali este aproape de a semna cu un nou antrenor! Dică a confirmat totul în direct: ”Da, 70-80% ne-am înțeles!”

FCSB a pierdut aseară pe terenul celor de la Rapid (0-2) și a bifat un nou joc dezastruos. Toni Petrea și-a dat demisia chiar în această dimineață.

Mai exact, Gigi Becali este cel care a făcut marele anunț. Latifundiarul din Pipera i-ar fi cerut tehnicianului să rămână, dar acesta din urmă ar fi refuzat, considerând că poate așa echipa se va califica în runda următoare din Conference League.

Becali nu a pierdut prea mult timp și l-a contactat pe Dică. Fostul jucător al echipei bucureștene a confirmat faptul că a discutat cu patronul FCSB și a dezvăluit că este foarte aproape să se întoarcă la echipă.

”Da, 70-80% ne-am înțeles!”

”Mă bucur, am primit multe mesaje de la suporteri şi de la şeful galeriei, care m-au încurajat şi-mi doresc să revin. Mă bucur. Am avut şi dimineaţă o discuţie la telefon, acum seara ne-am văzut, am discutat faţă în faţă. Am pus nişte lucruri la punct interesante pentru mine şi ce-mi doream şi a rămas să mai discutăm mâine nişte lucruri. În mare, da (n.r. – s-au înţeles), 70-80%.

Da, sunt lucruri diferite faţă de primul mandat. Am spus-o şi ultima dată când am fost la dânsul că mi s-a părut mai deschis şi acum şi mai deschis faţă de data trecută. Vedem şi mâine şi ce se va întâmpla în viitor dacă ajung acolo.

Sunt şi lucruri la care avem păreri diferite, da, sunt. La discuţia avută mi-a dat mare încredere că sunt lăsat să fac lucrurile cum trebuie. Am zis că-mi doresc să-mi pun ideile în practică, la fel ca în celelalte emisiuni.

Dacă am spus că a fost mai deschis, asta mi-a şi spus. <<Dacă atunci ai reuşit să faci lucruri bune, acum e clar că poţi face lucruri foarte bine şi poţi îndeplini obiectivele>>.

Chiar dacă am plecat în 2018, cu ceartă, cu ce am plecat, după o perioadă am vorbit din nou la telefon ca să facem alte lucruri, în business. Nu poţi spune că un om se ţine de cuvânt, oricât îl cunoşti de bine.

Mi-a spus: <<De ce nu ai venit ultima dată, când erai la naţională? (n.r. – înaintea lui Todoran), că şi atunci am fost deschis cu tine>>. I-am spus că nu pot renunţa, sunt cu Mirel Rădoi.

Se referă la băiat cuminte la cum sunt eu în general, că sunt un om care respectă oamenii. Dacă e să merg şi sunt prima opţiune, e pentru că am făcut ceva în primul mandat, nu că sunt cuminte sau că am fost fotbalist la Steaua (n.r. – FCSB). Doar timpul le va rezolva pe toate şi vom vedea dacă se vor întâmpla lucrurile din ultimul timp, dacă ajung şi eu acolo. Dacă ajung să semnez zilele următoare, o să zic ce mi-am dorit eu şi ce realizez”, a spus Nicolae Dică pentru Orange Sport.