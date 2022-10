Becali, euforic înainte de meciul din Europa: O să fim imbatabili! Intră artileria GREA!

„Cum să fie meciul de mâine? (n.r. – de joi, contra lui Silkeborg) N-o să fie ușor, dar o să fie al nostru. Va intra artileria grea! Trebuie să ne răzbunăm. Trebuie să ne spălăm păcatele.

Câștigăm acum, apoi mergem și batem în Belgia (n.r. – pe Anderlecht) și gata. Noi nu putem s-o batem pe West Ham? West Ham va veni la noi acasă, o s-o spulberăm! Am echipa prea puternică! La București, echipa noastră o să fie imbatabilă. Să ne raportăm și la faptul că ei vor fi deja calificați atunci” a comentat Becali, la Pro Arena.

Ulterior, în cadrul aceleiași intervenții, finanțatorul vicecampioanei a vorbit și despre situația roș-albaștrilor din campionat, acolo unde, pentru moment, FCSB ocupă abia locul 12.

„Au fost toate în favoarea noastră, mai ales în ultima etapă. Nu îmi mai e teamă că nu prindem play-off-ul. E greu să le ajungem pe Rapid și Farul, în rest se poate să le prindem pe celelalte.

Avem două meciuri restante și, dacă le câștigăm – și ar trebui să le câștigăm, că avem valoare – facem 20 de puncte. Mă gândesc la locul 2 acum” a mai spus Becali, cel care a vorbit puțin și despre Farul Constanța, liderul surpriză din Liga 1:

„Să vedem cât de bun e anul lui Hagi. Încă nu s-a terminat anul. Putem spune că e un sfert de an bun. Trebuie să reziste acolo, e greu de rezistat”.