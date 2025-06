Becali îl vrea pe bancă, dar Tavi Popescu este susținut de MM Stoica: ”Mi-a spus că sunt cel mai bun. Asta îmi dă încredere”

Octavian Popescu se află în cantonamentul din Austria al naționalei U21 a României și se antrenează pentru Campionatul European găzduit de Slovacia.

Jucătorul a fost accidentat timp de mai multe luni și nu a putut evolua în prea multe partide din sezonul trecut.

Popescu a vorbit despre perioada dificilă prin care a trecut și cum a reușit să își revină.a

Deși patronul Gigi Becali nu a fost mulțumit de situația extremei stângi, Tavi Popescu a fost susținut de MM Stoica.

„Am stat câteva luni accidentat, 4 sau 5 luni, dar acum sunt bine. Am trecut peste și asta contează acum. Cel mai greu moment a fost când am stat două luni, m-am dus în cantonament, iar apoi m-am accidentat din nou și a trebuit să o iau de la capăt cu recuperarea. Fotbalul te motivează să o iei de la capăt pentru că asta te face cel mai fericit.

Doctorul mi-a spus că după o anumită perioadă îmi voi reveni și chiar așa a fost. N-am avut prea multe emoții. Am revenit bine, am marcat două goluri contra lui Dinamo și am avut evoluții OK”, spune Tavi Popescu, pentru PRO TV.

„Persoanele care m-au susținut cel mai mult în această perioadă au fost cei din familie și staff-ul de la Steaua (n.r – FCSB). Toată lumea a fost lângă mine.

Mihai Stoica mi-a spus să fac ce știu eu cel mai bine și că știe eu sunt cel mai bun. Susținerea lui o simt cel mai mult, iar asta îmi dă încredere. Dacă ești la pământ și îți spune astfel de lucruri, prinzi mai multă încredere. De multe ori am fost așa (n.r – cu moralul căzut) și am avut nevoie de cuvinte de acest gen.

Mi-a părut rău că am pierdut meciurile din Europa League, dar asta este viața. Am pierdut meciurile alea, dar acum sunt aici (n.r – la naționala U21). Am câștigat al doilea campionat consecutiv și a contat foarte mult, mai ales că eu sunt stelist de mic. Nu mă așteptam să câștig două titluri la rând. Să intrăm acum în Champions League ar fi cel mai frumos și ar însemna încă un obiectiv îndeplinit”, a mai spus Octavian Popescu.