Becali s-a răzgândit! Jucătorul pe care voia să îl dea afară rămâne la FCSB: ”Îl țin. A zis să am încredere în el”

Gigi Becali intenționează să realizeze mai multe transferuri în această vară pentru a-și întări echipa, pentru a accede în faza principală din UEFA Champions League.

Contractul lui William Baeten cu FCSB expiră și se va despărți de echipa bucureșteană în această vară. De asemenea, Becali a precizat că Jordan Gele, Alexandru Băluță și Malcom Edjouma pot părăsi gruparea ”roș-albaștrilor”.

Acum, omul de afaceri pare că a revenit asupra deciziei și îi va mai acorda o șansă lui Băluță.

„Graovac intră în locul lui Dawa, care e accidentat. Am înțeles că Gheorghiță face o operație la nas și în locul lui va intra Alibec. Și atunci trebuie să mai renunțăm la unul dintre Edjouma, Gele sau Băluță. Prefer unul dintre Edjouma și Gele, iar pe Băluță să-l țin. El a zis să am încredere în el, pentru că va reveni. Am încredere în el că va reveni, acum să vedem”, a declarat Gigi Becali, la Prima Sport.