Becali, schimbare radicală la FCSB după umilința suferită: „S-a terminat! O să-i cer asta lui Dică”

Gigi Becali a declarat, miercuri seară, după meciul pierdut de FCSB cu scorul de 1-3 în faţa echipei Farul, că îi va cere tehnicianului Nicolae Dică să schimbe sistemul de joc. “Dică va schimba asta la ordinul meu”, a subliniat el.

”Aici am mâncat bătaie pentru că au jucat ei fotbal. Noi am crezut că suntem vedete calificate în Europa, de ce să alergăm prea mult? Nu ştiu ce zice Dică, dar jucătorii ăia care nu au curaj au calificate echipa în grupe. Părerea mea e că e şi vina lui. Dacă ai o echipă valoroasă ca FCSB şi nu ai posesia, e doar vina antrenorului. Cea mai mare greşeală şi o să mă impun şi o să-i cer să schimbe sistemul de joc. Nu se poate să câştigăm cu sistemul ăsta. Dacă joci 4-2-3-1, trebuie să joci cu doi mijlocaşi defensivi. Noi ce am jucat, 4-1-1-3-1? Dacă joci 4-3-3 e altceva, domini mijlocul terenului. Noi am avut 4-0-4-1. Dulca a fost zero, Olaru e inter, nu am avut jucător defensiv. Mijlocul terenului dacă nu-l domini, poţi să ai cinci de Messi şi de Haaland, tot pierzi. Va juca 4-3-3, s-a terminat cu 4-2-3-1. Dacă vrei aşa, joci şi cu Oaidă, şi cu Malcom. Dică va schimba asta la ordinul meu: 4-3-3! La revedere! Dacă ei nu pot să joace ce vrei tu, lasă-i să joace ce ştiu”, a declarat Gigi Becali, la Digi Sport

Formaţia FCSB a fost învinsă, miercuri seară, în deplasare, cu scorul de 3-1, de echipa Farul, într-un meci din etapa a opta a Superligii.