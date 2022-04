Benzema, ridicat din nou în slăvi după un alt meci pe care și-a pus amprenta: „Toată Europa a început să vadă cât de mare e”

Francezul a marcat aseară golul care a dus-o pe Real în semifinalele Ligii Campionilor, în prelungirile unui retur de infarct cu Chelsea.

Însă mai mult ca sigur că nu s-ar fi ajuns în timpul supliemntar, dacă Benzema nu ar fi câștigat aproape de unul singur prima manșă depe Stamford Briddge. Mia mult decât atât, Realul nu ar mai fi fost în competiție nici măcar în faza sferturilor, dacă vârful de 34 de ani nu izbutea un hattrick și în fața celor de la PSG. Iar toată lumea îl consideră cel mai în formă fotbalist al planetei.

„Sir Alex Ferguson regretă că nu a putut să-l transfere. Am jucat contra lui Karim și am realizat imediat că e un top player, credeam că va ajunge la United. Este cel mai bun exemplu pentru Vini, l-a luat sub aripa lui și se înțeleg de minune”, a dezvăluit Rio Ferdinand pentru BT Sports.

„Nu e doar un excelent finalizator, dar și un fotbalist extraordinar. Toată Europa a început să vadă cât de mare e Benzema”, l-a completat Steve McManaman.

Și un fost fotbalist al lui Chelsea a apreciat clasa lui Karim, aflat pe Santiago Bernabeu din 2009.

„Nivelul pe care l-a atins mi se pare incredibil. El și Modrici joacă de aproape un deceniu împreună și se cunosc perfect. E o bucurie să-l vezi în teren!”, au fost și cuvintele lui Joe Cole.

Marele Ronaldo, brazilianul care a cucerit în urmă cu două decenii Balonul de Aur consideră că anul acesta este al lui Benzema.

„Benzema merită Balonul de Aur. V-am zis de atâția ani asta, dar m-au criticat. Îl merită, este un atacant extraordinar! Cred că Real Madrid este favorită la câștigarea Ligii Campionilor. Nu au cea mai bună echipă, dar există o simbioză între ei și această competiție. Îl mai au și pe Ancelotti pe bancă, unul dintre cei mai buni antrenori din lume”, a transmis cel poreclit „Dințosul”.