Bergodi, impresionat de Cristi Săpunaru! Ce a spus despre căpitanul Rapidului: „S-a dezvoltat foarte bine din acest punct de vedere!”

Cristiano Bergodi, tehnicianul celor de la Sepsi, l-a lăudat pe Cristi Săpunaru, căpitanul Rapidului. Antrenorul covăsnenilor a vorbit despre fundașul central chiar înaintea confruntării directe din Liga 1.

Mai exact, tehnicianul italian consideră că Săpunaru este unul dintre puținii jucători din Liga 1 cu mare personalitate. Iată ce a spus despre jucătorul giuleștenilor.

„S-a dezvoltat foarte bine din acest punct de vedere!”

„Se poate spune cum s-a dezvoltat Săpunaru, cum s-a dezvoltat pentru că era tănâr, dar s-a dezvoltat foarte bine din punct de vedere al caracterului şi a personalităţii.

Dar am avut alţi jucători foarte buni, nu pot să vorbesc, să dau nume pentru că apoi deranjez pe cineva şi nu îmi place, dar am antrenat întotdeauna jucători foarte buni pentru am antrenat echipele cu jucători buni.

Oricum nu am avut niciodată probleme cu jucători cu personalitate”, a declarat Cristiano Bergodi, pentru Orange Sport.