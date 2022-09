Bergodi își asumă tot după un nou eșec la Sepsi: ”Este vina mea!”

Echipa CS Mioveni a câştigat în deplasare, vineri, în faţa formaţiei Sepsi OSK Sf. Gheorghe, scor 1-0, în primul meci al etapei cu numărul 9 din Superligă. A fost prima victorie a argeşenilor şi a treia înfrângere consecutivă pentru Sepsi.

Singurul gol al meciului a fost marcat în minutul 53, prin Krasniqi, care a trimis mingea în poartă cu un șut plasat.

Aceasta a fost prima victorie a lui Flavius Stoican de când a venit la CS Mioveni. La finalul meciului, Bergodi a spus că este vina lui.

”E o perioadă grea, foarte dificilă din punct de vedere mental. Probabil băieții resimt aceste înfrângeri. Astăzi am controlat jocul, dar am găsit o echipă care s-a apărat foarte bine. Noi trebuie să facem ceva, acolo, în preajma careului. Am avut situații, asta e, o perioadă grea.

Se poate spune că antrenorul e vinovat pentru că băieții nu sunt așa tari din punct de vedere mental. Încercăm, lucrăm, dar nu găsim inspirație în ultimii 30 de metri. Noi jucăm foarte mult între linii și asta nu s-a întâmplat în ultimele partide.

O să încercăm să reglăm acest lucru. Nu e ușor să joci cu o formație care se apară așa jos. Repet, trecem printr-o perioadă grea din punct de vedere mental, nu avem încredere. Moralul nu poate fi bun, e normal, pentru că am jucat foarte bine cu Rapid și Craiova și am pierdut.

Trebuie să mergem mai departe. Muncă zilnică și gata. Nu sunt supărat pe Bălașa, se poate întâmpla. Probabil cel mai vinovat sunt eu, că sunt antrenorul și trebuie să găsesc soluții. Băieții au dat totul.

Când echipa mergea bine, eram aplaudat, e normal. Asta este, nu e problemă, băieții trebuie să fie liniștiți și să muncească. Cine vorbește de o posibilă demitere a mea spune prostii. Nu mă interesează și nu îmi e teamă de nimic. Am jucat bine, dar nu am obținut rezultatele pe care le meritam”, a spus Cristiano Bergodi.