Bernadette Szocs este principala favorită la Europe Top 16 Cup: „Nu mi-e frică de nimeni! Vreau să câştig turneul”

Jucătoarea română de tenis de masă Bernadette Szocs a fost desemnată cap de serie numărul 1 la Europe Top 16 Cup.

Bernadette Szocs vrea să câștige Europe Top 16 Cup, unde este principala favorită

Competiţie are loc pe 20 și 21 ianuarie, în orașul elvețian Montreux. Românca era a doua favorită, dar germanca Ying Han, campioana en-titre, s-a retras.

Szocs, aflată pe locul 12 în lume, va concura pentru a zecea oară la Montreux. Ea a câștigat competiția în 2018, anul următor a ajuns în finală, iar în 2023 s-a clasat pe locul 5.

„Sunt nerăbdătoare să mă întorc la Montreux pentru acest turneu. De-abia aştept. Participă doar jucătoare de top, care sunt în formă şi pregătite pentru Top 16. Trebuie să mă concentrez în toate meciurile şi să joc cel mai bun tenis al meu.

Nu mi-e frică de nimeni. Obiectivul meu e unul singur, să câştig turneul. Am jucat la Nagoya, unde au fost cele mai bune 16 jucătoare ale lumii, am ajuns în sferturi la Frankfurt. Am reuşit să o înving din nou pe campioana olimpică Cheng Meng”, a spus Bernadette.

„Dorința mea pentru noul an este să câștig o medalie olimpică la Paris 2024! Desigur, dacă poate fi una de aur, voi fi cea mai fericită persoană din lume”, a recunoscut ea, pentru ettu.org.

Celelalte jucătoare care participă la Montreux sunt românca Elizabeta Samara, Sofia Polcanova (Austria), Jia Nan Yuan, Prithika Pavade (ambele din Franța), Nina Mittelham (Germania), Linda Bergstrom (Suedia), Natalia Bajor (Polonia), Xia Lian Ni, Jieni Shao, Fu Yu (toate din Portugalia), Tatiana Kukulkova, Barbora Balazova (ambele din Slovakia), Maria Xiao (Spania) și Rachel Moret (Elveția). Înlocuitoarea lui Ying Han va anunțată în scurt timp.