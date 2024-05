Bernd Storck, reacție după ce Sepsi a cedat în deplasare cu CSU Craiova: „Este destul de trist faptul că am pierdut acest meci!”

Sepsi OSK a plecat fără niciun punct din Bănie. Covăsnenii au cedat în fața celor de la CSU Craiova (2-3).

Bernd Storck a comentat rezultatul final obșinut de echipa sa. Iată ce a evidențiat tehnicianul german.

„Este destul de trist faptul că am pierdut acest meci!”

„Detaliile mici fac diferența. Le-am spus jucătorilor la pauză că în repriza a doua Universitatea Craiova va avea forță. Am făcut mici greșeli, dar se întâmplă în fotbal. În general, sunt mulțumit de modul în care au evoluat jucătorii.

Prima repriză a noastră a fost perfectă, nu le-am oferit ocazii la poarta noastră. Am făcut un play-off foarte bun, vreau să le mulțumesc băieților. Am jucat bine și aici, la Craiova. Este destul de trist faptul că am pierdut acest meci”, a mărturisit Bernd Storck, după eșecul cu CSU Craiova.