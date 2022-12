Billel Omrani i-a pus gând rău fostei sale echipe: „Îmi dau viaţa pe teren ca să câştigăm meciul cu CFR!”

FCSB a câștigat cu 2-0 în fața Chindiei, iar unul dintre marcatori a fost francezul Billel Omrani. Pentru bucureșteni urmează duelul cu CFR Cluj, iar Omrani așteaptă cu nerăbdare.

Mai exact, atacantul de 29 de ani a declarat că va face tot ce poate pentru a învinge CFR Cluj, fosta sa echipă. Iată ce a spus Omrani.

„Îmi dau viaţa pe teren ca să câştigăm meciul cu CFR!”

„Sunt foarte fericit. Primul gol, sper să dau mai multe. Cea mai importantă este victoria, a fost un teren greu. Asta e, trebuie să ne adaptăm pe teren. Plouă, asta e!

Da, este muzică acum. Ne bucurăm, exact! Acum câştigăm fiecare meci, trebuie să câştigăm până la final. Acum urmează CFR, va fi foarte greu. E un meci special pentru mine, am fost acolo mulţi ani. Se joacă fiecare meci, îmi dau viaţa pe teren ca să câştigăm meciul cu CFR. Am puţine emoţii să joc cu CFR, este foarte clar.

E prea devreme să vorbim de titlu. Trebuie să câştigăm cu CFR ca să ne gândim la titlu după. Sper că Compagno se simte bine, la fel şi Olaru. Eu sper să joc. Cel mai bun să joace.

Nu am jucat patru luni, e greu să revii imediat. Trebuie să fiu înţeles. Acum am dat gol, trebuie să dau mai multe. Dar cea mai importantă este echipa. A fost greu, nu am avut pregătirea. Acum mă simt mai bine, mă adaptez mai mult la echipă. Este altă atmosferă, alt joc, mă simt foarte bine. Nu cred că sunt 100% încă, dar sper să fiu”, a declarat Billel Omrani, pentru cei de la digisport.ro.