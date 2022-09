Billel Omrani, pus pe fapte mari la FCSB: „Sper să câștigăm titlul anul acesta și să trecem de grupe în Conference League!”

Billel Omrani, atacantul francez de 29 de ani, a fost prezentat oficial la FCSB în cursul zilei de marți. Se pare că vârful a susținut o conferință de presă.

Mai exact, acesta a vorbit despre obiectivele pe care și le-a propus la FCSB, dar și despre condiția sa fizică.

„Sper să câștigăm titlul anul acesta și să trecem de grupe în Conference League!”

„Sunt foarte fericit că am semnat cu FCSB. Acum trebuie să lucrez și să câștigăm meci de meci. Trebuie să câștigăm și în Europa și în campionat și sper să câștigăm titlul anul acesta și să trecem de grupe în Conference League.

Eu sper să fiu un plus pentru echipă. FCSB are un lot foarte bun, foarte buni jucători și sper să câștig titlul. Am câștigat 5 campionate și sper să câștig și cu FCSB.

Nu sunt pregătit 100%, am nevoie de 10 zile să ating potențialul maxim și voi munci mult pentru asta. M-am pregătit și săptămâna trecută cu echipa, cred că am mult de lucru cu preparatorul fizic, eu sunt perseverent și vreau să joc.

Îmi place fotbalul și vreau să arăt la toată lumea că sunt pregătit. Cred că după pauza internațională voi fi pregătit.

Domnul Becali m-a dorit de multă vreme și chiar și eu am vrut să vin de mai mult timp, dar nu s-a întâmplat. Acum sunt aici.

Mereu când am venit aici ca adversar stadionul a fost plin, incredibil, mi-a plăcut dintotdeauna atmosfera. Sper să dau multe goluri și pase de gol și să câștigăm multe meciuri, iar fanii să fie alături de noi”, a declarat Billel Omrani, pentru FCSB TV.

Omrani a evoluat pentru CFR între 2016 și 2022, echipă alături de care a câștigat 7 trofee (Liga 1 x5 și Supercupa României x2).