Boban Nikolov nu se sperie de presiunea pusă de Becali asupra jucătorilor săi: ”Dacă nu ai presiune, nu ești fotbalist”

Boban Nikolov a oferit primele declarații după ce a devenit fotbalistul echipei patronate de Gigi Becali. Mijlocașul macedonean a dezvăluit că este fericit că a semnat cu FCSB și că nu îl sperie presiunea pe care latifundiarul din Pipera o pune asupra jucătorilor săi, deoarece are experiență și este conștient de standardele și cerințele roș-albaștrilor.

De asemenea, Nikolov a spus că speră să intre cât mai repede pe teren și că a crezut întotdeauna în talentul lui Nicolae Nică.

„Cred că mă știti deja de când jucam aici, în țară. Sunt foarte fericit și bucuros că m-a căutat FCSB și că m-am reîntors în România. Sper să mă acomodez repede și să dau drumul la treabă. (n.r. despre colaborarea cu Nicolae Dică) Mă bucur pentru el, știam că o să ajungă antrenor. Când eram eu la Viitorul, el era deja o legendă și îmi făcea plăcere să joc cu el.

(n.r. despre transferul la FCSB) S-a făcut repede. Eu știu ce înseamnă Steaua (n.r. FCSB) în România. Aveam câteva oferte din țări precum China, dar eu vreau să rămân în Europa. Cred că ne-am înțeles în două zile. Am făcut vizita medicală și am semnat. Mie îmi place presiunea, am experiență, știu unde am venit. Dacă merit îmi prelungește contractul, dacă nu, asta este.

(n.r. când poate debuta) Sper ca după pauza competițională să intru. Vreau să stau cu echipa și să intru cât mai repede. (n.r. despre Gigi Becali) E clubul lui, are anumite reacții, toată lumea știe. Dacă nu ai presiune, nu ești fotbalist. Cred în lupta la titlu, altfel nu veneam. Sunt multe lucruri pozitive aici, dar câteodată, în România, se atrage atenția mai mult asupra celor negative”, a spus Nikolov.