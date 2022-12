Bogdan Chipirliu, golgheterul Ligii 2, nu renunță la CSA Steaua: „Aș vrea să putem promova!”

Bogdan Chipirliu, golgheterul Ligii 2, a vorbit recent despre poziția sa la CSA Steaua. Atacantul nu va părăsi trupa lui Daniel Oprița prea curând.

De vină ar fi o clauză din contractul său. Totuși, jucătorul speră să poată promova în Liga 1 alături de echipa sa.

„Aș vrea să putem promova!”

„Sezonul trecut am ieșit golgheter, în acesta sunt din nou pe primul loc în acest clasament, dar și cu echipa. Nu știu dacă e cel mai bun sezon din carieră pentru că la Juventus București, când am promovat, am dat 31 de goluri într-un singur sezon.

Nu m-a sunat nimeni în această iarnă, poate se știe și că mai am contract și nu cred că m-ar lăsa să plec. Nici eu nu mi-aș dori acest lucru, dar aș vrea să putem promova. Nu știu dacă m-ar lăsa să plec, cred că și ei sunt mulțumiți de mine. Am o clauză în contract pe care e foarte greu să o plătească cineva.

Nici în Liga 1 nu prea se mai dau bani pe jucători. Nu e o clauză nici mică, nici foarte mare, dar în România e foarte greu să găsești o echipă care să cumpere jucători”, a declarat Chipirliu, potrivit Digi Sport.