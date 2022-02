Bogdan Mitrea îşi acuză propria echipă după remiza cu Rapid: ,,Am fost prea aerieni”

Sepsi Sfântu Gheorghe şi-a diminuat considerabil şansele de a mai prinde un loc de play-off în Liga 1, după ce a remizat cu Rapid, scor 1-1, în etapa a 26-a a Ligii 1.

Bogdan Mitrea, căpitanul covăsnenilor, s-a declarat foarte revoltat, după ce el şi coechipierii săi nu au putut păstra avantajul din meciul cu Rapid până la final. Elevii lui Cristiano Begodi au fost egalaţi de Alex Ioniţă în minutul 92 al jocului de la Mioveni.

,,Am pierdut două puncte. Suntem supărați. Nu am știut să gestionăm un minut. Nu îmi explic, e supărare mare. E vina noastră, ne pare rău. Ne-am spulberat orice șansă de play-off sau să urcăm mai sus. A fost sub orice critică atunci când au luat cei de la Rapid roșu.

A fost singura ocazie din prima repriză, culmea, când aveau un om în minus. Nu știu ce se întâmplă. Ai un om în plus și te relaxezi. Sper să învățăm ceva și să mergem mai departe. Când pierzi puncte în ultimul minut… Noi am fost prea aerieni.

Cum am fost tot campionatul, așa am fost și astăzi. Am pierdut obiectivul de la începutul campionatului. Ne-a rămas Cupa și locurile șapte-opt”, a declarat Bogdan Mitrea, la finalul jocului cu Rapid.

În urma acestui rezultat, Rapid se clasează pe locul 7, cu 36 de puncte acumulate în 26 de etape. De partea cealaltă, Sepsi este pe locul 9, cu 33 de puncte.