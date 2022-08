Bogdan Rusu, impresionat peste măsură de ce a găsit la FCSB: „Nimeni nu are asta!” – Ce a declarat atacantul „Roș-Albaștrilor”!

FCSB a câștigat seara trecută pe terenul celor de la Dunajska Streda (1-0) grație golului marcat de Joonas Tamm (69). Bogdan Rusu, atacantul venit de la CS Mioveni în urmă cu câteva zile, a debutat pentru FCSB în meciul de seara trecută.

Acesta a vorbit după meci despre jocul echipei sale, dar și despre condițiile pe care le-a găsit când a ajuns sub comanda lui Nicolae Dică.

„Ce poți să găsești la FCSB? Toate condițiile din țară, pe care nu le are nimeni!”

„Un meci greuț, ne bucurăm că am făcut un meci bun și am câștigat. Asta nu trebuie să ne relaxeze. A fost greu, am avut doar două zile de antrenament și am jucat titular. Sper că mă voi integra cât mai repede. Nu am emoții. Se poate spune că suntem favoriți, nu trebuie să plecăm cu gândul acesta. ‘

Trebuie să jucăm cu aceeași dăruire. Nu știu dacă mă așteptam la vârsta aceasta la transfer, eu zic că e de bun augur și sper să dau totul pentru această echipă. Ce poți să găsești la FCSB? Toate condițiile din țară, pe care nu le are nimeni. Sunt mulți jucători de calitate, sper să jucăm la fel de bine prin tinerețea lor și să fim o echipă muncitoare. Nu aștept neapărat primul gol, contează să câștige echipa”, a declarat Bogdan Rusu, după FCSB-Dunajska Streda.

FCSB va juca acum în campionat. Trupa lui Nicolae Dică va merge în deplasarea de la Mioveni, luni, 8 august, de la ora 21:00.