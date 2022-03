Bogdan Stancu a tranșat lupta la titlu: „Nu mai are nicio şansă”. Vrea să-și încheie cariera în România

FC Argeş a învins-o, joi seară, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, pe FCSB, într-un meci din etapa a 19-a, penultima a sezonului regulat al Ligii 1. Unicul gol al meciului a fost marcat de Ganea, în minutul 16.

FC Argeş ocupă locul şapte, la un punct diferenţă de echipa de pe locul 6, FC Botoşani. FC Argeş și FC Botoşani se vor întâlni la 7 martie, în ultima etapă a sezonului regulat. La meciul disputat în Trivale a asistat şi Bogdan Stancu. Internaționalul român a evoluat la FCSB, între iulie 2008 şi ianuarie 2011, şi, totodată, este născut la Piteşti.

Stancu este de părere că FCSB nu mai are șanse să câștige titlul.

”Un meci frumos, mi-a părut rău că a pierdut FCSB, dar mă bucur pentru FC Argeş. Ar însemna mult să fie în play-off, au avut fotbalişti mari. În niciun caz nu mai are nicio şansă. Mi-e greu să comentez situaţia de acolo, îmi e greu să o fac, nu ştiu ce se întâmplă.

Am fost dorit anul trecut, am ales să mai joc un an în Turcia. Eu îmi dădusem cuvântul că o să mai joc acolo încă un an. Mi-ar plăcea să-mi închei cariera în România, de ce nu. M-am şi întâlnit cu Edi, un antrenor, îi doresc multă baftă. Ştiu că nu merg lucrurile aşa bine la echipa naţională”, a declarat Bogdan Stancu, la finalul partidei de la Piteşti, potrivit telekomsport.ro.

Stancu e legitimat la echipa din liga a 2-a turcă, Eyupspor.