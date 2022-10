Bogdan Vătăjelu, atac la adresa campioanei României: „Nu știu dacă a câștigat două-trei meciuri la diferență mai mare de un gol!”

CSU Craiova a obținut 3 puncte din confruntarea cu Sepsi (1-0). Bogdan Vătăjelu a înscris superb golul victoriei pentru olteni.

Fotbalistul Craiovei a oferit o primă reacție după meci. Acesta a trimis un atac subtil la adresa CFR-ului, campioana ultimelor 5 ediții de Liga 1.

„Nu știu dacă CFR a câștigat două-trei meciuri la diferență mai mare de un gol. Pragmatismul îți câștigă campionate!”

„Mă simt bine, dar m-am lovit destul de serios cu Safranko, sunt puțin amețit, dar sunt bine. Baiaram mi-a așezat-o foarte bine, nu am avut presiune, mă bucur că am înscris și mă bucur cel mai mult pentru cele trei puncte. Au fost muncite. Am avut și noroc, au avut ocazii clare. Și noi am avut 10-12 meciuri în care am avut ocazii multe și nu am reușit să dăm gol. Ne bucurăm că am câștigat, puțin norocos, dar ăsta este fotbalul.

Știu că în general oltenii sunt mai înfocați și își doresc un spectacol, dar, campioana ultimilor ani (n.r. CFR Cluj) nu știu dacă a câștigat două-trei meciuri la diferență mai mare de un gol. Pragmatismul îți câștigă campionate. Sincer, noi suntem aproape aceiași jucători, am avut perioada când am câștigat cu echipele din față, ne-am încurcat cu echipele așa-zise mai mici, pe hârtie. Suntem cu mister de două-trei luni, este un sistem nou și încă încercăm să îl învățăm. Vom încerca să construim pe aceste victorii”, a spus Bogdan Vătăjelu, după victoria cu Sepsi.