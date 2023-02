Bogdan Vătăjelu, devastator: „Am fost penibil! Poate e momentul să plece și jucătorii, nu doar antrenorul”

Farul a învins-o pe CS Universitatea Craiova, scor 2-1, în ultimul meci al rundei cu numărul 24 din SuperLiga României.

„Am avut şedinţă, Mister e supărat pe noi. Am fost penibili, chiar dacă a doua repriză ne-am mai revenit puţin. Chiar am fost penibili. În seara asta, începând cu mine. Chiar şi aşa penibili cum am fost, puteam să egalăm.

Dar chiar era nedrept dacă egalam. Atâta timp cât noi nu suntem sută la sută, sunt zile în care nu poţi să faci nimic. Am ieşit pierzători şi e păcat. Eu, cel puţin, am fost penibil.

Ăștia suntem. Cine poate să fie de vină, dacă nu jucătorii? Suntem penibili! Antrenorul plătește pentru că e mai ușor de dat afară, e unul singur. Dar poate ar fi timpul să plece și 15 jucători. Poate se întâmplă ceva bun! Dacă asta e bine pentru club, poate ar trebui să se întâmple.

Nici nu știu. Sunt foarte supărat, nu vreau să spun mai multe lucruri la cald. Aveam mare încredere în meciul de astăzi. O luăm de la capăt. Dacă ne prezentăm aşa, e clar că o să ne fie foarte greu cu CFR. După un meci ca ăsta, ce poţi să mai zici. Suntem o apă şi un pământ, toată lumea ne înjură”, a spus Bogdan Vătăjelu, la Orange Sport.