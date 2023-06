Bogdan Vintilă, la pământ după ce FC Argeș a retrogradat: „Am făcut tot ce a depins de mine să redresez situația!”

FC Argeș va evolua în Liga 2 din sezonul viitor. Piteștenii au pierdut barajul în fața celor de la Dinamo (5-8 la general).

Tehnicianul Bogdan Vintilă a oferit o primă reacție la finalul meciului contra „Câinilor”. Iată ce a spus.

„Am făcut tot ce a depins de mine să redresez situația!”

„Am terminat un an dificil, un an pe care îl doream altfel. Am făcut tot ce a depins de mine să redresez situația. Când am ajuns la echipă, multă lume nu spera să ajungem nici aici. Am mai avut o șansă, din păcate nu am profitat de ea. E e un moment dificil pentru FC Argeș, dar am pierdut pe mâna noastră.

Am avut șansa să facem 3-0 în retur, dar am ratat mult. A fost și foarte fragmentat jocul, dar nu contează. Trebuie să facem o analiză asupra a ceea ce s-a întâmplat, o analiză a lotului, ce jucători mai rămân, este un moment în care trebuie să tragem linie și să începem reconstrucția.

Nu știu dacă e o paralelă bună, dar așa au făcut și nemții când au pierdut cu România, scor 1-5. Au făcut o echipă bună de atunci, iar noi trebuie să facem la fel acum. Să ne scuturăm de praf, am fost cam tăvăliți în acest sezon. Trebuie să ne ștergem de praf, să ne ridicăm și să devenim mai puternici. Să știm să strângem rândurile și să învățăm din greșeli.

(N.r. – În ce procent sunteți responsabil de retrogradare?) Nu pot să dau procente, dar eu am fost aici când echipa a retrogradat în Liga 2. În rest, nu vreau să dau procente, să dau vina pe altcineva. Repet, am făcut tot ce a depins de mine, când multă lume nu dădea șanse. Aveam nu știu câte meciuri fără victorie, nu știu câte minute fără gol marcat. Totuși, am fost la baraj.

E adevărat că au fost două rezultate care nu ne avantajează, dar vreau să văd partea bună, că am câștigat. Nu e însă un final de campionat pe care l-aș fi dorit, nu e cel mai bun”, a spus Bogdan Argeș Vintilă, pentru Digi Sport.