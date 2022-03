Boris Becker susține că nu știe unde sunt trofeele sale: ,,Sincer, aş vrea să le am şi eu pentru a le arăta copiilor mei. Nu ştiu unde sunt”

Fosta glorie a tenisului german Boris Becker a afirmat, în cadrul procesului său de la Londra privind falimentul personal, că nu ştie unde sunt trofeele lui de la Wimbledon, scrie DPA.

,,Sincer, aş vrea să le am şi eu pentru a le arăta copiilor mei. Nu ştiu unde sunt” , a spus Becker.

Becker, câştigător a şase titluri de Mare Şlem, este judecat pentru 24 de capete de acuzare privind falimentul său, legat de un împrumut de 3,5 milioane de euro de la banca privată Arbuthnot Latham.

Anunţul falimentului său a avut loc în 2017, cu câteva zile înaintea turneului de la Wimbledon, la care fostul tenisman lucra în calitate de comentator pentru BBC şi televiziuni australiene şi japoneze.

,,Cum vă puteţi imagina, am fost foarte şocat de situaţie. Pentru că peste tot circulau informaţii, cum am trecut de porţile de la Wimbledon toată lumea ştia deja. Am fost stânjenit pentru că eram în faliment”, a declarat el în faţa Curţii.