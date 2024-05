Borza, cu gândul la EURO 2024: „Voiam să fiu acolo!”

Andrei Borza a vorbit recent despre situația sa. Tânărul fundaș își dorește să prindă o convocare de ultim moment la naționala României pentru EURO 2024.

Jucătorul celor de la Rapid pare determinat să dea tot ce are mai bun pentru a fi chemat la prima reprezentativă.

„Voiam să fiu acolo!”

„(n.r. Ce ai învățat din episodul cu Albu?) Am învățat că trebuie să gândesc de două ori un lucru, că trebuie să comunic și să întreb familia dacă e bine sau nu. Am făcut o greșeală și mi-a părut rău, dar acum am trecut peste.

Am vorbit la meci (n.r. cu Gică Hagi) când au venit pe Giulești. Mi-a zis că trebuie să muncesc în continuare și să arăt că-s cel mai bun.

(n.r. Te mai gândești la EURO?) Da, normal că mă gândesc. De asta și muncesc. Voiam să fiu acolo, dar vedem ce se întâmplă. Acum trebuie să avem rezultate cât mai bune”, a dezvăluit Andrei Broza, pentru Digi Sport.