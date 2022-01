Bourceanu, dezvăluire inedită! Reacția lui Messi în momentul în care i-a cerut să facă schimb de tricouri

Fostul căpitan al celor de la FCSB a avut parte de adversari cu nume de-a lungul carierei sale, astfel că duelul naționalei cu Argentina, dar și cel al roș-albaștrilor cu Manchester City i-au rămas în memorie lui „Gatusso de România”!

Ajuns la 36 de ani, Alexandru Bourceanu a decis să își agațe ghetele în cui, iar în momentul de față se ocupă de dezvoltarea afacerilor personale. Fostul mijlocaș rememorează cu mândrie cele mai tare dueluri pe care le-a avut de-a lungul timpului, iar una dintre întâlnirile care l-au marcat a fost cea cu Lionel Messi, din amicalul România – Argentina, din 4 martie 2014.

”(Cu cine nu ai putut să faci schimb de tricou?) Nu a mers cu Messi. Nu a mers cu Messi şi, în principiu, cam cu toţi ceilalţi a funcţionat. N-a mers cu Messi, pentru că un alt coleg a luat tricoul. Îmi pare rău că nu l-am luat la pauză. După aceea am învăţat lucrul şi am schimbat la pauză. Cu anumiţi jucători, cu cei care chiar îmi doream tricoul, cum a fost cu Rusescu (n.r. când au fost adversari în Turcia). Am schimbat la pauză.

N-aveam probleme să schimb tricoul cu David Silva la 5-0 pe National Arena, nu aveam nicio problemă. Chiar dacă mi se reproşa, ‘mama ai jucat cu el şi schimbi tricoul’. Da, am jucat şi schimb tricoul, da. De asta am jucat, am marcat momentul.

Nu gândeam atunci aşa, mama am pierdut meciul, nu ne mai calificăm cu City în Champions League, nu-i mai scoatem pe City. Dar am rămas cu ceva, cu întâlnirea cu acei jucători şi cu tricoul. Sunt mândru de asta. Dacă trebuia să stau la uşa vestiarului să iau anumite tricouri, aş fi stat, nu am nicio problemă cu asta”, a declarat Alex Bourceanu pentru Telekom Sport.