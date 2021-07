București, vinovat pentru eliminarea Franței? Acuzele președintelui Federației de la Paris

Franța a pierdut optimea de finală cu Elveția, scor 3-3 după timpul regulamentar de joc și 4-5 după loviturile de departajare, în ultimul meci jucat pe Arena Națională la EURO 2020.

În urma acestui rezultat, campioana mondială din Rusia a ratat calificarea în sferturile de finală ale competiției europene, iar francezii au încercat să-și justifice înfrângerea.

După ce au acuzat gălăgia de la hotelul la care fotbaliștii lui Didier Deschamps au fost cazați, președintele Federației de la Paris a mai adus un motiv de nemulțumire pentru eliminarea prematură. Acesta acuză condițiile de la baza de pregătire de la ”Arcul de Triumf”, acolo unde s-au antrenat vedetele franceze.

„Să încheiem discuția despre hotel. Nu am pierdut din cauza hotelului. În schimb, baza de pregătire chiar nu a fost bună. Asta trebuie să admit. Dar nu putem spune că, dacă am fi schimbat hotelul, nu am fi primit ultimele două goluri din meciul cu Elveția… Când legi victoriile, totul e grozav la fotbal. Când pierzi e mereu vina altora… Nu sunt de acord cu asta”, a spus Noel Le Graet, președintele Federației Franceze de Fotbal, conform L’Equipe.