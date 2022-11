Budescu a luat-o razna! Ce a spus când a fost întrebat despre Tamaș: „Vrei să fac și eu vreo plângere penală?”

Petrolul Ploiești a remizat cu cei de la Unirea Slobozia (0-0). La finalul partidei, Constantin Budescu a oferit o primă reacție.

Jucătorul „Lupilor” a fost chestionat și despre plângerea penală făcută de Tamaș către Nae Constantin. Iată reacția mijlocașului de la Petrolul.

„Vrei să fac și eu vreo plângere penală?”

„Am ratat câteva ocazii și cam asta a fost soarta meciului. Din păcate, nu am reușit să băgăm mingea în poartă. Era un obiectiv, dar nu am reușit să obținem puncte, suntem pe ultima poziție, nu știu dacă mai sunt șanse. Mă concentrez pe următorul meci. Nu ne-au transmis nimic, ne-au aplaudat, unii ne-au apostrofat, așa e la fotbal.

N-am vorbit (n.r.- cu Tamaș), dar nici nu mă uit prin ziare. Acum aud, dar nu vreau să comentez. Vrei să fac și eu vreo plângere penală? Să vorbim de fotbal!

Important e ce facem noi la echipă, am obținut trei victorii în campionat. S-a jucat bine și în seara asta, dar ne-a lipsit golul. Am trecut de perioada delicată, nu e un obiectiv play-off-ul, dar ne gândim și la asta, din moment ce suntem acolo sus”, a spus Budescu, după remiza cu Slobozia.