Budescu, laude pentru Octavian Popescu: „Un gol frumos. Din păcate, nu a fost binevenit pentru noi”

FCSB a învins-o pe FC Voluntari, duminică, scor 1-0, în etapa a 30-a Ligii 1, ultima a sezonului regulat. Octavian Popescu a marcat cu un şut spectaculos de la aproximativ 25 de metri, la ultima fază a meciului, în minutul 90+4.

Constantin Budescu a ieșit de pe teren în minutul 58, din cauza unor dureri în zona inghinală. Fostul jucător al roș-albaștrilor a apreciat execuția lui Octavian Popescu și s-a arătata dezamăgit de rezultat.

„Este dureros că am pierdut în ultima secundă, dar nu avem ce face. Mergem mai departe, începe play-off-ul, practic un nou campionat și sperăm să facem cât mai multe puncte.

(n.r. despre golul lui Octavian Popescu) Un gol frumos, l-am văzut, eram pe culoar. Din păcate, nu a fost binevenit pentru noi. Am mai spus asta, reușea și la antrenamente, dar nu acolo e important. Văd că reușește și la meciuri și asta e bine pentru el.

(n.r. despre obiectiv Voluntari) O să avem un play-off foarte greu, cu cele mai bune șase echipe din campionat. Sperăm să facem față și să obținem cât mai multe puncte. Nu ne-am relaxat, ăsta este jocul nostru.

Eu sunt ok, adică am fost ok până acum. Am simțit ceva la inghinal și am ieșit accidentat în a doua repriză. Am încercat să mai joc, dar nu am mai putut face asta. Sper să nu fie nimic grav și de săptămâna care vine să mă antrenez alături de colegi. Am preferat să ies ca să nu fac ceva mai grav”, a spus Budescu, după meciul cu FCSB.