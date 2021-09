Fotbalistul a devenit liber de contract după ce s-a despărțit de saudiții de la Damac.

Iar acum este în căutarea unei alte destinații. FCSB l-a curtat încă de la începutul verii și Gigi Becali dorea să construiască în jurul lui noua echipă care să aducă titlul pentru roș-albaștri după o pauză de 7 ani. Doar că se pare că șansele ca fostul petrolist să ajungă sub comanda lui Edi Iordănescu sunt destul de mici. „Magicianul” nu prea are de gând să revină în fotbalul românesc în acest moment, conform surselor Antena Sport. Budescu are mai multe oferte tentante din străinătate, lucru cunoscut și de către Mihai Stoica, managerul general al celor de la FCSB.

”Budescu tocmai a reziliat cu Damac și are un contract pe masă de la o echipă din Qatar. Nu putem veni la nivelul ofertei din Qatar. Probabil va merge acolo”, a mărturisit Mihai Stoica în urmă cu puțin timp. Budescu a mai jucat pentru vicecampioana României în sezonul 2017-2018 reușind 13 goluri și 12 pase decisive în 37 de meciuri în toate competițiile. Fotbalistul de 32 de ani este cotat la 1,5 milioane de euro. ”Se duce omul după bani. E băiat deştept. Şi-a cumpărat multe apartamente, el are închiriate. Bravo lui. E un băiat care nu va muri de foame după ce se lasă de fotbal”, a fost și părerea lui Dumitru Dragomir pentru Antena Sport.