Burcă, temător înainte de duelul cu oltenii din Cupă: „Ne aşteaptă ca pâinea caldă”

CFR Cluj s-a impus la limită în derby-ul cu CSU Craiova, în ultimul meci din cadrul etapei cu numărul nouă din Liga 1.

Unicul gol al partidei a fost înscris de Andrei Burcă, în minutul 20. La capătul meciului, acesta a vorbit despre situația de la CFR Cluj și despre jocul echipei sale.

Formația pregătită de Dan Petrescu se va duela în episodul doi cu CSU Craiova joi, în Cupa României.

„Mă bucur foarte mult că am câştigat, nu conta cine marca, important e că am câştigat. Am venit după două meciuri grele în care nu am reuşit să scoatem niciun punct, în Europa şi la Botoşani.

Trebuia să ne distanţăm puţin faţă de cei de la Botoşani, rămâneam pe primul loc, dar era important pentru moral. A venit şi domnul Petrescu, iar acum trebuie să reglăm lucrurile din mers. După această partidă consider că suntem pe un drum bun.

Atitudinea a făcut diferenţa în acest meci. Şi la Jablonec am avut atitudine, dar după ce am luat cartonaşul roşu. Însă, în acest meci, am intrat din primul până în ultimul minut cu atitudine.

Era o presiune mare pe noi, avem şi foarte mulţi accidentaţi, am strâns rândurile, dar trebuie să muncim şi mai mult, pentru că acum ne aşteaptă un meci greu la Craiova, joi, în Cupa României. Ne aşteaptă ca pâinea caldă, apoi avem un meci dificil la UTA”, a declarat Andrei Burcă, după meci.